رئيس إيران يزور ضريح الزعيم الوطني في المقبرة الفخرية

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

زار رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان في 28 أبريل ضريح مؤسس دولة أذربيجان المستقلة المعاصرة والزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في المقبرة الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمام الضريح إحياء لذكراه الخالدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الإيراني وضع باقات من الزهور على قبر العالمة طبيبة أمراض العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا إجلالا لذكراها.