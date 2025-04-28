الرئيس الأذربيجاني: نعمل على توسيع قدراتنا في مجال النقل والبنية التحتية

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في البيان الصحفي الذي ادلى به مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إننا ناقشنا اليوم بطبيعة الحال مشاريع التعاون الثلاثي ومن بينها ممر النقل بين الشمال الجنوب يحتل مكانة خاصة.

وأكد رئيس الدولة أن هذا المشروع سيجلب فوائد ومزايا كبيرة لجميع البلدان المشاركة مشيرا إلى أن أذربيجان نفذت على أراضيها جميع مشاريع البنية التحتية اللازمة لنشاط ممر النقل هذا قائلا "إننا نقوم حاليا بتوسيع قدراتنا في النقل والبنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار الأحمال المتزايدة".