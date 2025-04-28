الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيران تشاركان في المشاريع الدولية المهمة

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيراني المنعقد في 28 أبريل اليوم في باكو إن أذربيجان وإيران تشاركان كذلك في المشاريع الدولية المهمة ومن ضمنها نتعاون عن كثب في ممر النقل الشمال الجنوب.

وأضاف رئيس الدولة "أننا نريد أن هذا لن يبقى ممرا للنقل فقط بل يتيح فرصة لفتح أعمال جديدة على طول الطريق ولإنشاء مؤسسات صناعية جديدة سواء هل في أراضي أذربيجان ام في أراضي إيران.