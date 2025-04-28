الرئيس إلهام علييف: مشروع ممر أراز يسترعي الاهتمام في المنطقة وعبر العالم

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيراني المنعقد في 28 أبريل اليوم في باكو إن مشروع ممر أراز يسترعي الاهتمام في المنطقة وعبر العالم وهذا المشروع يشهد سريان شائعات مختلفة والحال أنها خالية عن أي أساس في الواقع لأنه مجرد مشروع جديد للنقل والربط.

وأوضح الرئيس علييف أن هذا ليس إلا مشروع يربط أذربيجان جزئها الأساسي بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية من خلال أراضي إيران ومن شأنه كذلك أن يتيح فرصا كبيرة للترانزيت.