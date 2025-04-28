الرئيس إلهام علييف: ندعو شركات إيرانية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في أذربيجان

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيراني المنعقد في 28 أبريل اليوم في باكو إن عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في الوقت الحاضر في أذربيجان من طرف الدولة وندعو شركات إيرانية للمشاركة في تلك المشاريع.

وأضاف الرئيس علييف أن خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وخطوط المواصلات والاتصالات وخطوط إمداد الطاقة الكهربائية وسائر المشاريع المثيلة تحتل الأولوية في أجندة اليوم.