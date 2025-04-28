الرئيس إلهام علييف: الاتفاقيات المحققة خلال الزيارة تثبت مرة أخرى الصداقة والأخوة الإيرانية الأذربيجانية

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيراني المنعقد في 28 أبريل اليوم في باكو إن الاتفاقيات المحققة خلال الزيارة والوثائق الموقع عليها خلالها تثبت مرة أخرى الصداقة والأخوة الإيرانية الأذربيجانية وقصارى القول لهذه الزيارة الرسمية نتائج سياسية جيدة.

وأشار الرئيس علييف خاصة إلى البيان المشترك الموقع عليه من طرف الرئيسين بين الوثائق الموقع عليها قائلا إن هذه وثيقة خطيرة جدا وهي وثيقة ترشدنا سواء السبيل للتعاون المستقبلي.