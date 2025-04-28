رئيس إيران: إيران وأذربيجان من شأنهما أن تكونا تقاطع الطرق الذي يربط الشرق بالغرب والشمالَ بالجنوب

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيراني المنعقد في 28 أبريل اليوم في باكو إننا نستطيع بناء منطقة مليء بالسلام والأمن والرفاهية.

وقال الرئيس الإيراني بزشكيان إنهم أطلعوا الرئيس إلهام علييف على استعدادهم للتعاون في جميع المجالات مفيدا أن "إيران وأذربيجان من شأنهما أن تكونا تقاطع الطرق الذي يربط الشرقَ بالغرب والشمالَ بالجنوب حيث إننا واقعين في موقع جغرافي نستطيع إنشاء هذه الاتصالات."