رئيس إيران: قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان ونحترم بذلك

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة ألقاها في الاجتماع الموسع المنعقد مع الرئيس إلهام علييف في 28 أبريل اليوم في باكو إننا نعترف بحق وسيادة أذربيجان وشعب أذربيجان العزيز في قراباغ وسائر الأراضي التي يجب على أذربيجان أن تملكها حيث نثق في أن قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان ونحترم بذلك.

وأضاف الرئيس الإيراني أن حضورنا هنا بطبيعة الحال يتيح فرصة لتعزز علاقاتنا ووحدتنا.