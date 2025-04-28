الرئيس إلهام علييف: زيارة الرئيس الإيراني الرسمية أذربيجان دليل على المستوى العالي للعلاقات الثنائية

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في البيان الصحفي الذي أدلى به مع رئيس إيران مسعود بزشكيان في 28 أبريل اليوم في باكو إن شعبينا قد عاشا في ظروف المودة والأخوة طوال القرون وعلاقاتنا الدولية تتطور اليوم على هذا الأساس المتين.

وأضاف رئيس الدولة أن زيارة الرئيس الإيراني الرسمية أذربيجان دليل على المستوى العالي للعلاقات الثنائية.