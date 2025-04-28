ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة العشرين

باکو، 28 أبريل، أذرتاج

تُوّج نادي ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025 محققاً لقبه العشرين في تاريخه.

وفي ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين تغلّب ليفربول على ضيفه توتنهام بنتيجة 5-1 على أرضه ليحسم لقب الدوري قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة متقدماً بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه أرسنال. وأما توتنهام فتجمد رصيده عند 37 نقطة محتلاً المركز السادس عشر في جدول الترتيب.