رئيس إيران يزور مرقد السيدة حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام لدى مسجد بيبي هيبت في باكو

باکو، 28 أبريل، أذرتاج

زار رئيس إيران مسعود بزشكيان في 28 أبريل مسجد بيبي هيبت (باب الهيبة) في باكو.

واستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكر باشازاده ورئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية رامن محمدوف الرئيس الإيراني بزشكيان ورافقاه في جولة تفقدية في مسجد بيبي هيبت حيث أحيط الرئيس الإيراني علما مفصلا بالنموذج الأهم من آثار الهندسة المعمارية الإسلامية الأذربيجانية وجاء فيه أن المسجد بني في القرن الـ13 من جانب محمود بن سعد على مدفن السيدة حكيمة بنت موسى الكاظم سابع أئمّة أهل البيت عند الشيعة وهي أخت الإمام الرضا وهو ثامن أئمة أهل البيت عند الشيعة واصبح هذا المكان من اهم العتبات المقدسة بعد بناء المسجد.

وزار الرئيس الإيراني بزشكيان مرقد السيدة حكيمة عليها السلام ووقع في كتاب ضيوف الشرف.

كما تبادل الرئيس الإيراني بزشكيان ورئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده هدايا تذكارية عقب اجتماع ودي منعقد حول مائدة الشاي.