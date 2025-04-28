رئيس إيران يختتم زيارته أذربيجان

باکو، 28 أبريل، أذرتاج

اختتم رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان 28 أبريل نيسان اليوم زيارته الرسمية التي قام بها أذربيجان.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين بباكو العاصمة على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع الرئيس الإيراني على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ومسؤولون آخرون.