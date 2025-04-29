مسعود بزشكيان يصف زيارته أذربيجان بمقدمة لفتح آفاق جديدة للتعاون

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

كتب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان رسالة شكر إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اختتام زيارته الرسمية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الإيراني أبلغ في رسالته " توصلنا مع أخي الكريم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في باكو إلى اتفاق ووقعنا وثائق وهذه الزيارة مقدمة لزيادة الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الشامل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأشكر للسيد إلهام علييف على حسن ضيافته".