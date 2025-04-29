رجال أعمال أتراك في مركز أبشرون التجاري: مناقشة فرص التعاون الجديدة

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

قام كبار رجال الأعمال الأتراك بزيارة عمل مركز أبشرون للتجاري التي نظمتها جمعية أوردو لرجال الأعمال الشباب وعكست هذه الزيارة روابط الصداقة القوية بين تركيا وأذربيجان على الصعيد الاقتصادي. ونوقشت خلال الزيارة فرص التعاون في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والبناء والزراعة وقطاع الخدمات والتقنيات المبتكرة وتم عقد حلقات نقاش واجتماعات معاملات الشركات وقدمت عروض تقديمية.

وعلى خلفية العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وتركيا تم استكشاف فرص جديدة في تعزيز الشركات الناشئة ودعم وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الدولية.