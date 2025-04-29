بحث آفاق تطوير العلاقات الجوية بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

تبادل رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال سامر رضايف والسفير فوق العادة والمفوض للمملكة العربية السعودية لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي وجهات النظر حول مسائل تعزيز التعاون والشراكة في مجال النقل الجوي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة أذال أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الجوية بين أذربيجان والسعودية على نطاق واسع وتم التأكيد على أهمية زيادة عدد الركاب ومواصلة تطوير علاقات الشراكة في مجال الطيران. كما شدد الجانبان على أن تعزيز العلاقات المتبادلة سيكون له أثر إيجابي على تنمية العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

وقيل في هذا السياق إن 94 الفا و300 سائح من المملكة العربية السعودية زاروا أذربيجان العام الماضي. ويؤكد هذا المؤشر تزايد التعاون والاهتمام المتبادل بين البلدين.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال تشغل حاليا الرحلات على خطي باكو والدمام مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة وباكو والرياض ثلاث مرات في الأسبوع أيام الاثنين والأربعاء والسبت.

كما اكد الجانبان بشكل خاص على تعزيز العلاقات الجوية بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية وتوسيع التعاون.