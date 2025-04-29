أذربيجان تترأس منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

منحت رئاسة منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي لجمهورية أذربيجان بموافقة المنظمات غير الحكومية من 116 بلد في منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنعقد في باكو.

وجرى إعلان رئيس منتدى أذربيجان الوطني للمنظمات غير الحكومية راميل إسكندارلي أمينًا عامًا مؤقتًا لمنصة الجنوب العالمي لمدة عام واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة تحدد خلال هذه الفترة الهيكل الداخلي للمنصة ومن المقرر عقد الجمعية العامة لمنصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي عام 2026.