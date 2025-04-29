البنك المركزي يشير إلى انخفاض دولرة الودائع مع ارتفاع الودائع لأجل شهر مارس الماضي

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قال بنك أذربيجان المركزي إن دولرة ودائع الأشخاص الطبيعية خلال شهر مارس العام الجاري انخفض قدر نقطتين مئوية لتشكل 33.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في بيان البنك المركزي أن 66.4 في المائة من ودائع الأشخاص الطبيعية او 9785.1 مليون مانات منها في العملة الوطنية و33.6 في المائة او 4959 مليون مانات منها في العملات الأجنبية.

كما أشار إلى أن 61.1 في المائة أو 9009.3 مليون مانات من محفظة ودائع الأشخاص الطبيعية عبارة عن الودائع لأجل وازدادت ودائع الأشخاص الطبيعية لأجل خلال شهر مارس بنسبة 2.3 في المائة أو قدر 204.7 مليون مانات.

وذكر فيه كذلك أن ودائع الطلب للأشخاص الاعتبارية بلغت 16799.2 مليون مانات وذلك يشكل 74.5 في المائة من محفظة الودائع العامة.