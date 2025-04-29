أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية يزورون ضريح الزعيم الوطني وحديقة النصر في باكو

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

زار أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية في 29 أبريل ضريح مؤسس دولة أذربيجان المستقلة المعاصرة والزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في المقبرة الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمام الضريح إحياء لذكراه الخالدة.

كما زار وفد البرلمان الإيطالي حديقة النصر في باكو نفس اليوم.

ووضع الضيوف الإيطاليون باقات من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الضيوف علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ 44 يوما الوطنية.

يشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.