عقد الجلسة السادسة لمجلس العمل المشترك الأذربيجاني السعودي بالرياض

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

عقدت وكالة أذربيجان لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية الجلسة السادسة لمجلس العمل المشترك الأذربيجاني السعودي ضمن الجلسة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفن والثقافة والرياضة والشباب بمدينة الرياض.

وقالت كوبيا أن الجلسة حضرها عن كلا الطرفين مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال ومن ضمنهم نحو 30 ممثلا عن الشركات الأذربيجانية الناشطة في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاء والصيدلية والخدمات والهندسة المعمارية والتصميم واللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.

وشارك نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح آراءهما حول العلاقات الأذربيجانية السعودية في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص الصادرات.

كما جرى في الجلسة تبادل وجهات نظر حول تحقيق مبادرات ومشاريع مشتركة وتوسيع التعاون وحول إمكانيات مجلس العمل المشترك في تعميق العلاقات الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأقيم على هامش الجلسة حفل توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصيدلية بين شركة بارلا فارماسيتيكالس الأذربيجانية والشركة الوطنية التنموية القابضة السعودية ووثيقة اتفاق على البنية التحتية البحرية بين مجموعة شركات أدو ج الأذربيجانية وشركة مسار الأزرق السعودية.