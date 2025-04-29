سفيرة الصيت تؤكد زيادة عدد القطارات المشغلة على مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر 36 مرة عام 2024م

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قالت سفيرة الصين في أذربيجان لو ماي في مؤتمر صحفي عقدته في باكو إن الرئيس الصيني شي جين بنيغ أعلن عام 2023م عن تنفيذ الصين 8 فعاليات مختلفة ضمن مبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد" وأولها مشاركة الصين في تسريع تنمية قطارات الشحن ذات الجودة العالية بين الصين وأوروبا وفي إنشاء مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

وأوضحت السفيرة الصينية ماي أن هذا يوافق موافقة كبيرة مع استراتيجية أذربيجان للاستفادة من مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر من اجل تحديد إمكانياتها للنقل مفيدة أن الأمر قد لقي ردا إيجابيا من طرف أذربيجان وقالت إن الممر الأوسط شهد خلال عام 2024م حركة 369 قطار عامة وذلك زيادة بمقدار 36 مرة بالمقارنة السنوية.