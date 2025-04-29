بحث فرص توسيع العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والسعودية

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

عقدت الجلسة الثامنة للجنة المشتركة الأذربيجانية السعودية للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب بمدينة الرياض عاصمة المملكة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الأذربيجاني إن الرئيسين المشاركين في رئاسة اللجنة المشتركة نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف ووزير الاستثمار السعودي خالج الفالح تبادلا قبل اجتماع اللجنة وجهات نظر حول الوضع الحالي للتعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية مع بحث مسائل التعاون في مجال الطاقة وتوسيع صادرات أذربيجان من منتجات الصناعة غير النفطية إلى السعودية وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال السياحة.

وناقش الطرفان في اجتماع اللجنة الثامنة فرص توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة واللوجستية والاستثمار وغيرها من المجالات الأولوية.

وجرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة والتعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي النباتي والتعاون في مجال الريادة العمل الصغيرة والمتوسطة.

كما وقع الرئيسان المشاركان على محضر الجلسة الثامنة.

وحضر نائب رئيس مجلس الوزراء سمير شريفوف على هامش الزيارة الاجتماع السادس لمجلس العمل المشترك الأذربيجاني السعودي أيضا حيث تحدث عن فرص تعميق التعاون الاقتصادي الأذربيجاني السعودي وزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع أصناف المنتجات.