بعثة حكومة أذربيجان تبحث في بنغلاديش توسيع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

زارت بعثة حكومة أذربيجان برئاسة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور محمدوف جمهورية بنغلاديش الشعبية لبحث توسيع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون.

واجتمع نائب الوزير محمدوف مع رئيس الوزراء البنغلاديشي محمد يونس وسلمه رسالة دعوة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لاشتراكه بصفته ضيفا خاصا في اجتماع القمة الـ17 لرؤساء الدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي المقرر تنظيمه في أذربيجان يومي 3-4 يوليو عام 2025م.

كما اجتمع محمدوف مع وزير الخارجية البنغلاديشي توحيد حسين.

وناقش الطرفان في الاجتماعين الشؤون ذات الاهتمام المشترك فيما أشاد الطرف البنغلاديشي ببعثة حكومة أذربيجان.

كما عقدت على هامش الزيارة جولة ثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبنغلاديش حيث ارتكز الاجتماع على بحث توسيع العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والوضع الحالي للعلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة والزراعة والإنسانية وغيرها وآفاق تطويرها.

وألقى محمدوف محاضرة في "سياسة أذربيجان الخارجية" أمام طلبة أكاديمية بنغلاديش للسياسة الخارجية.