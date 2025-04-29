تدشين مستشفى إيربن الأوكرانية في الذكرى الـ102 للعالمة طبيبة أمراض العيون ظريفة علييفا

أوكرانيا، 29 أبريل، أذرتاج

جرى في مدينة إيربن الأوكرانية حفل تدشين مستشفى المدينة بعد أعمال إعادة البناء والإصلاح والترميم الشاملة المنفذة بدعم حكومة أذربيجان في الذكرى الـ102 لميلاد العالمة طبيبة أمراض العيون المرموقة ظريفة علييفا بحضور حشد من مسؤولي أوكرانيا الكبار ونواب المجلس الأوكراني ورؤساء السلك الدبلوماسي في البلد وأسرة مدرسة ظريفة علييفا المتوسطة بالمدينة وممثلون عن المجتمع المدني وأهالي المدينة وضيوفها.

وصرّح سفير أذربيجان لدى أوكرانيا سيمور مرد علييف بأن "هذا المرفق الطبي الذي تضرر بشدة خلال المعارك العسكرية في إيربن قد تم تجديده بدعم من الحكومة الأذربيجانية وبتمويل من فرع شركة النفط الوطنية الاذربريجانية في أوكرانيا سوكار أوكرانيا إحدى العلامات التجارية الأذربيجانية الرائدة في قطاع الطاقة الأوكراني. وقد شملت أعمال الترميم الواجهات وسقف المبنى وتبديل النوافذ وتركيب أنظمة حديثة لمكافحة الحريق والتهوية بالإضافة إلى بناء ملجأ جديد تمامًا في القبو."

وأشار السفير إلى أن هذه هي ثاني أكبر مشروع بنية تحتية تنفذه أذربيجان في إيربن بعد إعادة بناء مدرسة "لينغفيست". كما أعرب عن نية بلاده تنفيذ أربعة مشاريع إعادة إعمار كبرى أخرى في المدينة خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن أذربيجان قدّمت الدعم السياسي والإنساني لأوكرانيا منذ بداية الحرب وأن هذا المشروع يشكل جزء من برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي يشمل مجالات أمن الطاقة وإعادة تأهيل الأطفال وإزالة الألغام وإعادة الإعمار مفيدا أن مبلغ حجم المساعدات الإنسانية الأذربيجانية المقدمة لأوكرانيا يصل الى 42 مليون دولار أمريكي.

كما أشار السفير إلى الرمزية الكبيرة لإقامة حفل الافتتاح في يوم ميلاد العالمة البارزة في طب العيون الأكاديمية ظريفة علييفا حيث سُمّيت شوارع ومدارس وحدائق في إيربن باسمها وتم نصب تمثال لها في تجسيد لإرثها الكبير في المدينة ولعلاقات الصداقة المتينة بين أذربيجان وأوكرانيا. وأُقيم الحفل تكريمًا لإرثها وتخليدًا لذكراها.

وبعد حفل الافتتاح تعرف الضيوف على الظروف المهيأة بالمستشفى والملجأ المعاصر.