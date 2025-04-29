وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة البريطاني أجندة التعاون

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية ستيفان داوتي خلال مكالمة هاتفية جرت في 29 أبريل مسائل أجندة التعاون ومواضيع التعاون الثنائي والإقليمي وكذلك شؤون الأمن الإقليمي والدولي.

وأطلع الوزير بايراموف محاوره البريطاني على تهديد الألغام الواقع في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني بجانب إحاطته علما مفصلا بالوضع الراهن فيها في الفترة ما بعد النزاع. كما تناول الوزير بايراموف أجندة التطبيع مع أرمينيا متطرقا إلى عملية المفاوضات في اتفاقية السلام التي بادرت بها أذربيجان والتقدم المحرز فيها والموانع الرئيسة القائمة أمام استكمال هذه العملية بنجاح. وأشار إلى الأهمية الاستثنائية لإزالة المطالب الأرضية الموجودة في دستور أرمينيا وسائر وثائقها التشريعية ضد أذربيجان.

كما جرى في المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.