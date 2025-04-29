منظمتا أذربيجان وجيبوتي المعنيتان بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة توقعان على مذكرة تعاون

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

وقعت رابطة منظمات الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة الأذربيجانية مع وكالة جيبوتي المعنية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة على مذكرة تعاون على هامش مؤتمر تأسيس منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي المنعقد في باكو.

وتنص الوثيقة على تعهد الطرفين بإنشاء فرص زيادة المسؤولية الاجتماعية وتقوية المجتمع المدني وضمان الجهود المشتركة في معالجة المسائل الاجتماعية وضمان التنمية المستدامة.