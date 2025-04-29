باكو، 29 أبريل، أذرتاج

جرى في 29 أبريل حفل تدشين المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو لدى محمية إيتشري شهر المعمارية الهندسية في باكو العاصمة.

وحضر الحفل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا بجانب مساعد الرئيس الأذربيجاني أنار علي اكبروف ووزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي والمدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك ووزير العلم والتعليم أمين امر اللهيف وسفراء أوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان ورئيسة مؤسسة الثقافة التركية والتراث التركي أكتوتي رايمكولوفا ورجالات الدولة والشخصيات البارزة الأخرى.

وشكر رئيس مكتب باكو للإيسيسكو عبد الحكيم السنان للحضور على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التاريخية.

ثم ألقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك كلمة في حفل التدشين تحدث فيها عن أهداف المكتب الإقليمي مفيدا انه يخدم للدول الأعضاء لدى المنظمة وتروج روح التعاون والتميز فيما رفع الشكر للرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا على دعمهما لتحقق هذا المشروع وللسيدتين ليلى علييفا وأرزو علييفا على حفاوة الاستقبال وخدماتهما القيمة في التعاون المثمر بين المنظمة ومؤسسة حيدر علييف.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن المكتب الإقليمي المذكور ينشط نشاطا مغايرا كونه صاحبا للأفكار المختلفة الأمر الذي يجعله ينال أهدافه عبر طرق شتى.

وعقب الفصل الرسمي شاهد الحضور مقطع فيديو تحدث عن تاريخ المنظمة والعلاقات الثنائية بينها وبين أذربيجان.

وفي ختام الفعاليات وقعت ليلى علييفا في كتاب ضيوف الشرف.