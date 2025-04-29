مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 29 أبريل نيسان.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وفي بداية الجلسة اعترض المتهم روبن واردانيان ومحاميه أورايم بيرمان على هيئة المحكمة.

وذكر محامي المتهم بيرمان عند تقديمه الاعتراض أنه لم يتم قبول بعض الطلبات المقدمة في الجلسات السابقة إضافة إلى أنهما لم يكونا قادرين على الاطلاع بشكل كامل على محاضر جميع جلسات المحكمة حتى الآن مشيرًا إلى أن هيئة القضاة المعنية بالقضية مهتمة بالتحقيق الجنائي ولذلك فقد اعترضوا على هيئة المحكمة.

ودافع المتهم واردانيان عن الاعتراض.

وعبّر المدعي العام عن رأيه في الاعتراض قائلاً إن المحكمة قد أعربت عن موقفها بشأن المسائل المذكورة في الجلسات السابقة مضيفا أنه قد تم توفير الظروف اللازمة للطرف الدفاعي للتعرف على محاضر الجلسات. كما قال إنه لا يمكن بشكل عام أن يكون عدم قبول المحكمة طلبات الدفاع سبباً للاعتقاد بأن هيئة المحكمة مهتمة في المتابعة الجنائية.

وطلب المتضررون الذين شاركوا في العملية من المحكمة عدم قبول الاعتراض.

ثم انصرفت المحكمة لعقد التشاور للنظر في الطلب وبعد التشاور تم إعلان قرار المحكمة بشأن الاعتراض من قبل الدفاع حيث نص القرار على ترك الاعتراض دون النظر فيه فيما أوضح القاضي أقايف عند تبرير القرار أن الدفاع لم يقدم أدلة محددة على أن هيئة القضاة المعنية بالملف كانت متورطة في التحقيق الجنائي.

ثم واصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين ومعظمهم من ضحايا الألغام الذين بُترت أجزاء من أطرافهم. وقد حضر غالبية هؤلاء المتضررين المحكمة باستخدام العكازات والعصي.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وقال المتضرر نورلان باقروف إنه تعرض هو وزملاؤه العسكريون أثناء خدمتهم في القوات الداخلية لوزارة الداخلية لهجوم من بقايا القوات المسلحة الأرمنية والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية وقال إنه خلال الحادث تم إطلاق النار عليهم وقُذِفَت القنابل اليدوية مما أسفر عن استشهاد 14 من زملائه العسكريين ومنهم 12 من القوات الداخلية و2 من وزارة الدفاع وإصابة عدد من الجنود مضيفا أنه أصيب أيضًا في الحادث.

كما ابلغ المتضرر الآخر شامل إسرافيلوف إنه تعرض للإصابة أيضًا، موضحا "كانوا يطلقون النار من الأسلحة النارية وكانوا يلقون القنابل علينا وأصبت نتيجة انفجار القنبلة". وقال المتضرر اسرافيلوف ردا على أسئلة المدعي العام إن 14 من رفاقه العسكريين استشهدوا في أثناء الحادث المذكور وأصيب 24 آخر.

وقال المتضرر وصال إيوبوف في شهادته إنه أصيب نتيجة إطلاق النار من قبل الجنود الأرمن باستخدام الأسلحة النارية مشيرا إلى سقوط شهداء وجرحى بين رفاقه العسكريين أثناء ذلك الحادث.

وقال المتضرر تاج الدين كريموف إنه كان أصيب نتيجة انفجار لغم أثناء خدمته في قرية تاليش التابعة لمحافظة أقدره موضحا أنه وقع انفجار أصابه عندما كان مع زملائه العسكريين يعملون على تطهير الأرض من الألغام بهدف فتح طريق الإمدادات في المناطق المحررة. وأضاف أنه جرى نزع فتيل 59 لغمًا في تلك المنطقة مؤكدا على أن الألغام المكتشفة كانت من الألغام التي زرعت حديثا وكانت من إنتاج أرمينيا. كما أشار إلى أن زملاءه العسكريين لم يصابوا لأنهم كانوا بعيدين عن موقع الانفجار.

وقال المتضرر جوانشير سلطانوف في شهادته إنه أصيب أثناء التصدي لهجوم من بقايا القوات المسلحة الأرمنية والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية.

كما قال المتضرر سيمور آغاكريموف في شهادته إنه أصيب نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقها الجنود الأرمن.

وذكر المتضرر واقف بابايف أنه كان موظفًا في وكالة أذربيجان لإزالة الألغام وأصيب نتيجة انفجار لغم أثناء تأدية واجبه في محافظة زنكيلان وقال إن لغماً مضادا للدبابات انفجر أثناء عمل المركبة المدرعة في المنطقة مما أسفر عن إصابته نتيجة قربه من الانفجار. وأضاف المتضرر بابايف في إجابته عن أسئلة الادعاء العام أن الإرهاب بالألغام من قبل أرمينيا قد أثر تأثيرا أكبر على المدنيين الأبرياء.

وأعلنت المحكمة أيضًا تقارير الطب الشرعي المتعلقة بالمتضررين.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 6 مايو.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.