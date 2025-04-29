وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

انخفاض سعر برميل النفط

انخفاض سعر برميل النفط

باكو، 30 ابريل، (اذرتاج)

انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.39 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.86 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.65 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.77 دولار.

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