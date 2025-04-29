العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 30 أبريل، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة اذرتاج ان قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية إقامة مؤقتة تم توديعها من حي قراداغ للعاصمة باكو إلى قرية صاريجالي بمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني وتتضمن القافلة هذه المرة 35 عائلة مكونة من 158 شخص وبذلك بلغ عدد العائلات العائدة إلى قرية صاريجالي 184 عائلة تتضمن 767 مواطن.

وشكر سكان صاريجالي الأغدامية العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهما إياهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

ويذكر أن حوالي 40 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.