الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة إسرائيل بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ بمناسبة العيد الوطني لبلده ذكرى يوم الاستقلال.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ والشعب الإسرائيلي الصديق متمنيا للرئيس الإسرائيلي موفور الصحة ودوام النجاح ولشعبه الصديق مزيدا من الأمن والرفاهية.

كما أشار الرئيس علييف فيها إلى إيلاء أذربيجان أهمية خاصة لتوسيع علاقاتها مع صديقتها المقربة وشريكتها الموثوقة إسرائيل فيما أعرب الرئيس الأذربيجاني عن اعتقاده "أن علاقات الصداقة التقليدية بين أذربيجان وإسرائيل وتعاوننا المتبادل المنفعة في عدد من المجالات المهمة تستمر في التطوّر والتوطّد بجهودنا المشتركة بما يتوافق مع مصالح شعبينا".