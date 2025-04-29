الرئيس إلهام علييف يتفقد نشاط حديقة سومقايت الكيماوية الصناعية ويدشن عددا من المؤسسات بها

سومقايت، 30 أبريل، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثلاثين من أبريل حديقة سومقايت الكيماوية الصناعية وتعرّف على فعالياتها.

كما شارك الرئيس علييف بها في حفلات تدشين مؤسسات إنتاج للمواد الإنشائية الكيماوية التابعة لشركة "كارتاش كيمياء" وإنتاج شاحنات إيفيكو ومراكب النقل للأغراض الخاصة التابعتين لشركة "أذ تيخ إيمبورت".

وقدم وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف لرئيس الدولة معلومات مفصلة حول مؤسسة "كارتاش كيمياء". وجاء فيها أن الشركة حصلت على صفة مقيمة لدى حديقة سومقايت الكيماوية الصناعية في يوليو عام 2022م وخصصت مساحة تبلغ 2.5 هكتارين لإنشاء المؤسسة التي وضع حجرها الأساس من طرف رئيس الدولة عام 2023م. وفي المؤسسة 7 خطوط إنتاجية بأحدث الأجهزة التركية وقدرة المؤسسة الإنتاجية السنوية 295 الف طن. وتتزود المؤسسة بالمواد الخام المحلية ويخطط تصدير المنتجات إلى تركيا وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وجورجيا بجانب تلبية حاجات السوق الداخلية.

ثم وضع رئيس الدولة المؤسسة للخدمة.

ويعمل في المؤسسة في الوقت الحاضر 102 عامل مع تخطيط زيادة عددهم في المرحلة التالية إلى 245 عامل.

وقيل إن قيمة المشروع الاستثمارية 25 مليون مانات ومنح صندوق دعم ريادة العمل التابع لوزارة الاقتصاد 6 ملايين مانات من القروض المسهلة للمؤسسة بجانب استفادة الشركة من التنازلات الجمركية والضريبية المقدمة للشركات المقيمة.

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كما حضر الرئيس إلهام علييف حفلي تدشين مؤسستي إنتاج شاحنات إيفيكو ومراكب النقل للأغراض الخاصة التابعتين لشركة "أذ تيخ إيمبورت".

وأحيط رئيس الدولة علما بأن شركة "أذ تيخ إيمبورت" حصلت على صفة مقيمة لدى الحديقة في أبريل عام 2022م ووضع حجر أساس هذه المؤسسة من جانب رئيس الدولة نفس العام أيضا.

وقيل إن المؤسستين تعملان على خطي تركيب شاحنات إيفيكو الإيطالية ومراكب النقل للأغراض الخاصة مع تخطيط إنتاج مقصورات السيارات في المرحلة الثانية من المشروع وقدرة المؤسستين إنتاج 100 عدد من الشاحنات ومراكب النقل الخاصة و300 عدد من المقصورات سنويا ويخطط إنشاء 150 فرصة عمل بهما ضمن كلتا المرحلتين ويعمل فيهما 96 عاملا ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ثم شغّل رئيس الدولة المؤسستين.

ومن المخطط تسويق منتجات المؤسستين إلى الخارج بجانب تلبية حاجات السوق الداخلية. وقيمة المشروع الاستثمارية تبلغ 19.2 مليون مانات واستفادت الشركة من التنازلات الجمركية والضريبية بصفتها مقيمة الحديقة.

هذا وتوجد في أذربيجان في الوقت الحاضر 9 حدائق صناعية و4 أحياء صناعية. ومنحت حتى الآن صفة مقيم أو غير مقيم في المناطق الصناعية لـ170 كيان من رواد الأعمال بإجمالي حجم استثمار بلغ 8.1 مليار مانات. وقد استثمر رواد الأعمال أكثر من 6.9 مليارات مانات في هذه المناطق الصناعية الأمر الذي ضمن توفير أكثر من 10 آلاف و600 فرصة عمل دائمة. وبلغت مبيعات المنتجات من قبل المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية 16.2 مليار مانات ومنها الصادرات بقيمة 5.2 مليارات مانات.

وتعدّ حديقة سومقايت الكيماوية الصناعية التي أنشئت بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر عام 2011 أول حديقة صناعية في البلد وأكبر حديقة صناعية من نوعه في منطقة جنوب القوقاز. ويبلغ عدد المؤسسات التي أطلقت عمليات الإنتاج فيها 26 مؤسسة بالتي شغلها الرئيس إلهام علييف اليوم في الحديقة التي تبلغ مساحتها العامة 613 هكتار وتبلغ قيمة مبيعات الشركات المقيمة بها 14 مليار منات ومنها 5 مليارات مانات للصادرات علما بأن حجم الإنتاج في الربع الأول من 2025م 14.2 في المائة وحجم الصادرات 17.2 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي. تضمن المؤسسات الناشطة فيها توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل دائمة ويتم تصدير منتجات الحديقة إلى أكثر من 70 بلدا.