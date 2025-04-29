أذربيجان تزيد من وارداتها من الحبوب الكازاخستانية 111 مرة

أستانا، 30 أبريل، (أذرتاج)

حققت أذربيجان زيادة غير مسبوقة من وارداتها من الحبوب الكازاخستانية خلال العام الزراعي الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الزراعة الكازاخستانية أنه في الفترة من سبتمبر 2024 إلى 27 أبريل 2025، زاد حجم إمدادات الحبوب من كازاخستان إلى أذربيجان 111 مرة مقارنة بالفترة المقابلة من 2023/2024، ليصل إلى 557 ألف طن من 5 آلاف طن.

كما تلاحَظ زيادة كبيرة في توريد الحبوب الكازاخستانية إلى دول المنطقة الأخرى إلى جانب أذربيجان. فقد زادت الصادرات إلى إيران 16 مرة وإلى قيرغيزستان مرتين وإلى طاجيكستان بنسبة 50 في المائة وإلى أوزبكستان بنسبة 29.7 في المائة وإلى أفغانستان بنسبة 33.8 في المائة.