جيهون بايراموف يطلع نظيره الكويتي على أنشطة أذربيجان لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 30 أبريل وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا على هامش الزيارة الرسمية دولة الكويت.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء نوقشت فيه جوانب التعاون الأذربيجاني الكويتي في مجالات السياس والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات والإنسانية وتطوير العلاقات السياحية والوضع الأمني الراهن في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الواقع الإقليمي في المرحلة ما بعد الصراع.

وتم التأكيد على أن الصداقة والأخوة القائمة بين بلدينا ترتكزان على القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة وتزداد قوة بفضل الحوار السياسي القائم بين قائدي البلدين.

وتم الإعراب عن الثقة بأن الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة الكويت المقرر عقده في اليوم نفسه سيُثمر نتائج مثمرة في تطوير التعاون العملي بين بلدينا في مختلف المجالات.

وقيل إن الموقع الجغرافي لكلا البلدين يُهيئ الظروف المناسبة لتطوير التعاون في مجال النقل والاتصالات.

كما اكد الجانبان أن الدعم والتضامن المتبادلين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى احترام كل منهما بسلامة أراضي وسيادة بعضهما بعضا أمرٌجدير بالثناء. وفي هذا السياق، جرى الحديث عن آفاق التعاون الواعدة مع مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى.

وتم الإعراب عن الارتياح للتعاون خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب29 وجرى بحث المبادرات المشتركة المستقبلية والجهود الممكنة في مجال مكافحة تغير المناخ.

كما أطلع الوزير بايراموف الوزير الكويتي بالتفصيل على الوضع الراهن والواقع في المنطقة خلال الفترة ما بعد الصراع وأعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق المُنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بالإضافة إلى أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وتناول الطرفان بالتفصيل عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والصعوبات والتحديات الراهنة.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.