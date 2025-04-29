توقيع مذكرة تعاون بين اتحادي التايكوندو الأذربيجاني والأردني

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحادي التايكوندو الأذربيجاني والأردني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد التايكوندو الأذربيجاني ان المذكرة وقّع من قبل رئيس اتحاد التايكوندو الأذربيجاني كمال الدين حيدروف ورئيس اتحاد التايكوندو الأردني الأمير راشد بن الحسن على هامش زيارة الأردن.

وتنص المذكرة على التعاون في مسائل تنظيم معسكرات التدريب المشتركة والندوات وتبادل خبرات الرياضيين والمدربين وغيرها من المجالات بهدف تعزيز العلاقات بين أذربيجان والأردن في مجال التايكوندو.

وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأعمال المنجزة في مجال تطوير التايكوندو في أذربيجان والأردن وعن الإنجازات المحققة مع الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بهدف زيادة شعبية هذا النوع من الرياضة فيما جرى تبادل واسع لوجهات النظر.