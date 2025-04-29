وزير خارجية أذربيجان وولي العهد الكويتي يبحثان مسائل الأمن الدولي

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف على هامش زيارته الرسمية دولة الكويت في 30 أبريل ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء نوقشت فيه مختلف جوانب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الأذربيجاني والكويتي ومسائل الأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما من مستوى الحوار السياسي القائم بين البلدين مشددين على أهمية مزيد من الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى. واستلفت إلى أن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية تُسهم في تحديد مجالات التعاون المحتملة.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز مشيرين إلى مسائل الأنشطة المشتركة في إطار رئاسة أذربيجان لمنظمة التعاون الإسلامي العام المقبل. واستذكر ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح زيارته لبلدنا خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب29 ولقائه الرئيس إلهام علييف مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال المناقشات على تطوير التعاون بين بلدينا لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة والسياحة. وفي هذا الصدد تم التأكيد على أهمية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين حكومتي جمهورية أذربيجان وحكومة دولة الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.