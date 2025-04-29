ارتفاع إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

ارتفع حجم إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الزراعة أنه في الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ حجم إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان 139.2 ألف طن. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وصل هذا الرقم إلى 141.6 ألف طن وذلك سجل ارتفاع في حجم إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة ما بين يناير ومارس.

يذكر أن قيمة إجمالي حجم إنتاج المنتجات الزراعية خلال الفترة ما بين اشهر يناير - مارس بلغت 1601.6 مليون مانات بالأسعار الفعلية ويشكل قطاع الثروة الحيوانية 94.3 في المائة من هذا المبلغ المعادل 1.510.1 مليون مانات.