مؤسسة ورئيسة مؤسسة سماتشس الكينية تطلع على فعاليات "أسان خدمت"

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

تعرفت ابنة رئيس كينيا ومؤسسة ورئيسة مؤسسة سماتشس المنظمة غير الربحية الكينية العاملة على تمكين الشباب من قيادة مكافحة الجوع وتغير المناخ شارلين روتو على هامش زيارتها البلد للاشتراك في فعاليات منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنظم في عاصمة أذربيجان على أنشطة مراكز "أسان خدمت" والحلول المبتكرة المطبقة فيها.

وأحاط رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني عُلْوِي مهدييف الضيفة الكينية علما مفصلا بمختلف جوانب فعاليات وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات بما فيه مراكز "أسان خدمت" المؤسسة بمبادرة الرئيس إلهام علييف والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية.

كما قدمت إلى الضيفة عروض خاصة بشأن نموذج "أسان خدمت" واستلفت إلى تصدير العلامة الذكية الأذربيجانية إلى أكثر من 20 بلداً عبر العالم في الوقت الحاضر.

وقيل إن الوكالة الحكومية حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمات العامة عام 2015 وجائزة الأمم المتحدة الخاصة في مجال تطوير الخدمات العامة باستخدام الإدارة الرقمية عام 2019 وجائزة خاصة عام 2023 في إطار برنامج "جائزة الإنجاز المتميز في الحكومة العالمية" حيث يتم الاعتراف بها على أنها "الخدمة العامة الأكثر تقدمًا في العالم".

كما قدمت للضيفة معلومات بالتفصيل حول فعاليات مشاريع مركز الحضانة والتسريع "إينولاند" و"أسان خدمت" المتنقل وشركة "آباد" ومركز الخط الساخن 108 وإذاعة الراديو والتلفزيون أسان.

وقيل إن "أسان خدمت" تلقت حتى اليوم 85 مليون مراجعة عن المواطنين.

وأبلغت رئيسة مؤسسة سماتشس الكينية روتو أن نموذج "أسان خدمت" مع مؤسساتها التابعة له ترك لديها انطباعات عالية مضيفة أنه من شأن هذه التجربة أن تعود بالفائدة عند تطبيقها في كينيا.

وفي ختام الجولة التعريفية أهديت الضيفة الكينية هدية تذكارية من صنع أحد مستفيدي مشروع "آباد".