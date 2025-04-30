أذربيجان والكويت توسعان العلاقات الثنائية الشاملة

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

عقدت الجلسة الثالثة للجنة الأذربيجانية الكويتية للتعاون في 30 أبريل بالكويت بحضور وفدي البلدين المترأسين من جانب وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الكويتي عبد الله علي اليحيا.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الجلسة المنعقدة بهدف تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية الأذربيجانية الكويتية في جميع المجالات حيث أكد الطرفان على وجود الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا العليا والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والصحة والسياحة والإعلام والرياضة وعلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة وتنسيق الفعاليات.

واتفق الجانبان إلى تحسين الخدمات اللوجستية من اجل تسهيل التبادل التجاري بين أذربيجان والكويت.

وتقدم الطرفان بنية تنفيذ خطة العمل المشترك ضمن منصة التعاون بين أذربيجان ومجلس التعاون الخليجي للفترة ما بين 2024-2028م.

كما نظر الجانبان في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية فيما أعربا مرة أخرى عن التزامهما بتعهداتهما بدعم سيادة ووحدة أراضي بعضهما بعضا.

وقع الطرفان على هامش الجلسة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون على محضر الجلسة وآليات المراقبة عليها وملحقاتها وخطة الطريق المشتركة للعامين القادمين التي تشمل على إطار التعاون والإجراءات الملموسة للفترة ما بين 2025-2027م لفعاليات الطرفين عبر التعاون الاستراتيجي بين جميع المؤسسات المعنية.

وفي ختام الجلسة اتفق الطرفان على عقد الجلسة الرابعة للجنة المشتركة في عاصمة أذربيجان باكو عام 2027م.