ليلى علييفا تحضر الحفل الموسيقي لطلبة أكاديمية باكو للموسيقى

باكو، 1 مايو، أذرتاج

حضرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا وأرزو علييفا برنامج الحفل الموسيقي المنظم في 30 أبريل في القاعة الكبرى لأكاديمية باكو للموسيقى التي تحمل اسم عزير حاجيبكلي بأداء أوركسترا باكو لموسيقى الحجرة وطلبة الأكاديمية وعازفي البيانو الشباب المشاركين في مشروع "سيمورغ".

ولاقى الحفل المقام بمشاركة المدير الفني لأوركسترا باكو لموسيقى الحجرة ورئيس أكاديمية باكو للموسيقى الفنان الشعبي الأستاذ فَرهاد بَدلبكلي والقائد الرئيسي للأوركسترا الفنان الشعبي فؤاد إبراهيموف اهتماما كبيرا.

وقدّم الطلبة والتلاميذ في البرنامج مقطوعات موسيقية من مؤلفات الملحنين الأذربيجانيين والعالميين.