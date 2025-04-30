سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 73 دولارا

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انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:51]
نائبة المجلس الوطني: ظهرت فرصة تاريخية لتعزز العلاقات الأذربيجانية الإيرانية
- 30.04.2025 [20:59]
أذربيجان والكويت توسعان العلاقات الثنائية الشاملة
- 30.04.2025 [20:18]
مؤسسة ورئيسة مؤسسة سماتشس الكينية تطلع على فعاليات "أسان خدمت"
- 30.04.2025 [19:44]
نائب وزير العلوم والتعليم الأذربيجاني يحضر القمة الهنغارية التركية
- 30.04.2025 [19:22]
ارتفاع إنتاج اللحوم بالوزن الحي في أذربيجان
- 30.04.2025 [19:13]
وزير خارجية أذربيجان وولي العهد الكويتي يبحثان مسائل الأمن الدولي
- 30.04.2025 [19:05]
توقيع مذكرة تعاون بين اتحادي التايكوندو الأذربيجاني والأردني
- 30.04.2025 [17:50]
الدعوة بهايكو إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية
- 30.04.2025 [17:09]
أذربيجان تزيد من وارداتها من الحبوب الكازاخستانية 111 مرة
- 30.04.2025 [15:16]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة إسرائيل بذكرى يوم الاستقلال
- 30.04.2025 [14:55]
الرئيس إلهام علييف يتفقد مجمع البستنة ومستودع التبريد في محافظة قوصار
- 30.04.2025 [12:02]
سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 15 دولارا
- 30.04.2025 [10:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 30.04.2025 [10:47]
انخفاض سعر برميل النفط
- 30.04.2025 [10:44]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مؤسسة العالم التركي للثقافة والتراث
- 29.04.2025 [21:36]
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة البريطاني أجندة التعاون
- 29.04.2025 [19:50]
بعثة حكومة أذربيجان تبحث في بنغلاديش توسيع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون
- 29.04.2025 [18:12]
بحث فرص توسيع العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والسعودية
- 29.04.2025 [17:55]
عقد الجلسة السادسة لمجلس العمل المشترك الأذربيجاني السعودي بالرياض
- 29.04.2025 [17:22]
تأسيس مكتب إقليمي لمنظمة الإيسيسكو في أذربيجان
- 29.04.2025 [15:47]
عرض مميز للأزياء المغربية والأذربيجانية بمراكش الحمراء
- 29.04.2025 [15:14]
السفيرة: الصين تدعم تعزيز الوضع القانوني لأذربيجان لدى منظمة شنغهاي للتعاون
- 29.04.2025 [14:57]
أذربيجان تترأس منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي
- 29.04.2025 [13:47]
بحث آفاق تطوير العلاقات الجوية بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية
- 29.04.2025 [13:13]
رجال أعمال أتراك في مركز أبشرون التجاري: مناقشة فرص التعاون الجديدة
- 29.04.2025 [12:52]
الجيش الأذربيجاني يجري طلقات قتالية بوحدات المدفعية
- 29.04.2025 [12:33]
مسعود بزشكيان يصف زيارته أذربيجان بمقدمة لفتح آفاق جديدة للتعاون
- 29.04.2025 [12:15]
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 24 دولارا في السوق العالمية
- 29.04.2025 [11:16]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني بنسبة 2 %
- 29.04.2025 [11:09]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.04.2025 [10:49]
أداء أغانٍ مُلحّنة من قصائد ليلى علييفا في مهرجان الأوبرا الدولي الثاني
- 28.04.2025 [23:06]
رئيس إيران يختتم زيارته أذربيجان
- 28.04.2025 [22:59]
ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة العشرين
- 28.04.2025 [21:06]
رئيس إيران: قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان ونحترم بذلك
- 28.04.2025 [20:55]
الرئيس إلهام علييف: مشروع ممر أراز يسترعي الاهتمام في المنطقة وعبر العالم
- 28.04.2025 [19:55]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيران تشاركان في المشاريع الدولية المهمة
- 28.04.2025 [19:50]
الرئيس الأذربيجاني: نعمل على توسيع قدراتنا في مجال النقل والبنية التحتية
- 28.04.2025 [19:32]
لقاء بحضور موسع بين رئيسي أذربيجان وإيران – تــحديـــث
- 28.04.2025 [19:11]
رئيسا أذربيجان وإيران يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث
- 28.04.2025 [18:00]
رئيس إيران يزور ضريح الزعيم الوطني في المقبرة الفخرية
- 28.04.2025 [17:49]
لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان وإيران – تـــحديـــث
- 28.04.2025 [17:30]
نادي قره باغ أغدام يتوج بطلاً للدوري الأذربيجاني للمرة الثانية عشرة
- 28.04.2025 [17:12]
تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وإيران
- 28.04.2025 [16:17]
ابنة رئيس كينيا: أذربيجان تبرز جهودها الرامية إلى أهداف التنمية المستدامة
- 28.04.2025 [15:23]
أذربيجان تتميز بتراثها الغني في اليوم الثقافي بالمدرسة الأمريكية بالرباط
- 28.04.2025 [14:38]
إصابة موظف أناما جراء انفجار لغم في قرية قيزيلحاجيلي المحررة من الاحتلال
- 28.04.2025 [14:05]
تطهير مساحة 1925 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 28.04.2025 [13:08]
منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي تؤسس في أذربيجان
- 28.04.2025 [12:55]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيران
- 28.04.2025 [12:50]
حملة غرس أشجار بمشاركة أبناء الشهداء وقدامى المحاربين
- 28.04.2025 [12:47]
رئيس إيران يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 28.04.2025 [12:31]
الرئيس إلهام علييف: نرفض رفضا قاطعا جميع أشكال ومظاهر الاستعمار
- 28.04.2025 [11:47]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 28.04.2025 [11:18]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 3300.5 دولار
- 28.04.2025 [11:12]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- 28.04.2025 [11:04]
العودة الكبرى: دفعة أخرى من النازحين يعودون الى خوجالي
- 28.04.2025 [11:01]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 28.04.2025 [10:45]
رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية تنظم المؤتمر الأول في برلين
- 27.04.2025 [21:42]
حزب أذربيجان الجديدة يختتم زيارته الصين
- 27.04.2025 [21:13]
هزة أرضية أخرى تضرب بحر الخزر
- 27.04.2025 [20:00]