سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 73 دولارا

باكو، 1 مايو، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 72.8 دولارا ليصل إلى 3246.3 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة تراجع إلى 32.32 دولارا بعد انخفاضه قدر 0.51 دولار.