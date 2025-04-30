توقيع مذكرة تفاهم بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومنظمة الإيسيسكو

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمركز أن الهدف من توقيع الوثيقة هو تعزيز القيم المتعددة الثقافات وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التعليم والثقافة، فضلا عن تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل في العالم الإسلامي.

والقى المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف كلمة في حفل التوقيع وقدم معلومات مفصلة حول أنشطة المركز. وتحدث عن دور المركز في تعزيز سياسة الدولة الأذربيجانية القائمة على قيم التعددية الثقافية على المستوى الدولي قائلا إن " المذكرة الموقعة تُظهر أن التعاون بين مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة قد دخل مرحلة جديدة ونعتقد أننا سنساهم معا من خلال هذا التعاون في تعزيز التنوع الثقافي والتفاهم المتبادل في العالم الإسلامي. كما سنسعى إلى تعزيز قيم التعددية الثقافية في نطاق جغرافي أوسع من خلال المشاريع المشتركة والبحث العلمي والبرامج الموجهة للشباب".

وأكد المدير التنفيذي أن فعاليات التعاون الدولية مثل هذه تلعب دورا خاصا في الاعتراف بنموذج التعددية الثقافية في أذربيجان كتجربة مثالية وتضع الأساس لمبادرات أوسع نطاقا في المستقبل.

وتحدث مدير قطاع الشراكة والتعاون الدولي للإيسيسكو أنار كريموف عن أهمية مذكرة التفاهم معربا عن ثقته بأن الشراكة القائمة ستُثمر نتائج ملموسة في المستقبل وأضاف أن " هذا التعاون ليس بين المنظمتين فحسب، بل هو جزء من الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي والتعايش السلمي والاحترام المتبادل في العالم الإسلامي أيضا. ونُقيّم بوجهنا الإيسيسكو أذربيجانَ كشريك مهم في مجال التعددية الثقافية ونؤمن بأن المشاريع التي سننفذها بالتعاون مع مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية سيكون لها أثر كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار كريموف إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية استراتيجية من حيث تعزيز الحوار والتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة وهي المهام الرئيسية لمنظمة الإيسيسكو.