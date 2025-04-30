الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء الطرق البرية في قوصار

باكو، 1 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن تدابير إعادة البناء الشامل للطرق البرية الواصلة بين قوخور أوبا وخيل أوبا وياسا أوبا وأنيق أوبا وأشاغي إمام قولو كند وشروانلي في محافظة قوصار.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 1.5 مليون مانات كشريحة أولى من الأموال المخصصة ببناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2025م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية لإعادة البناء الشامل للطرق البرية المذكورة التي تربط 6 مناطق سكنية يقطنها 5 آلاف نسمة.