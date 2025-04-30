خوجالي، 1 مايو، أذرتاج

قال نائب رئيس فريق العمل التابع للجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن الأذربيجانية إيلدار صمدوف في تصريح لصحفيين في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني أن فريق العمل عثر على المدفن الجماعي الـ25 في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأبلغ صمدوف أن فريق العمل عثر على مقبرتين جماعيتين أخريين خلال عمليات الحفر موضحا أن المدفن الجماعي الأول عثر عليه في تقاطع الطريقين الواصلين بين شوشا وخانكندي وبين شوشا ولاتشين على مقربة من مدينة شوشا حيث جرى الكشف فيه عن رفات بشرية تخص بـ5 أشخاص على الأقل.

وأضاف صمدوف أن المقبرة الجماعية الأخرى عثر عليها على جانب الطريق الواصل بين عسكران وخوجالي حيث جرى الكشف فيها عن رفات بشرية تخص بـ7 أشخاص على الأقل.

شدد نائب رئيس فريق العمل خاصة على أن نهج الدفن غير التقليدي وسائر الأدلة تدل على أنها تخص بأشخاص مدنيين.

وأعاد صمدوف للذاكرة أن قائمة اللجنة تنص على أن 3990 شخص ما برحوا في عداد المفقودين جراء عدوان أرمينيا الحربي على أذربيجان وتمكنت اللجنة من تشخيص هويات 170 شخص من بينهم نتيجة لعمليات الحفر والتحري والكشف المنفذة خلال السنوات الأخيرة.