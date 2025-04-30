نتائج الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز

باكو، 1 مايو، أذرتاج

اختتمت الجولة الثانية والثلاثين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وخسر كبز كنجة أمام زيرة باكو ضيفه بهدف يتيم.

وتعادل توران طاووس مع شاماخي ضيفه بهدف مقابل مثله.

كما تعادل صبائل باكو مع أراز نخجوان ضيفه بنفس الحساب.

وتعادل صباح باكو مع قراباغ أغدام ضيفه بهدف لكل واحد منهما أيضا.

وتعادل سومقايت مع نفطجي باكو ضيفه بهدفين مقابل مثليهما.

وبعد هذه النتائج يتصدر قراباغ الترتيب برصيد 77 نقطة ويليه زيرة ثانيا برصيد 64 نقطة وأراز نخجوان ثالثا برصيد 54 نقطة وتوران طاووس رابعا برصيد 49 نقطة وصباح خامسا برصيد 40 نقطة ونفطجي سادسا برصيد 36 نقطة وشاماخي سابعا برصيد 35 نقطة وسومقايت ثامنا برصيد 30 نقطة وكبز تاسعا برصيد 28 نقطة وصبائل عاشرا برصيد 21 نقطة.