المجلس الوطني يوافق مع إعادة تعيين كامران علييف لمنصب المدعي العام

باكو، 1 مايو، أذرتاج

طرح رئيس اللجنة البرلمانية الأذربيجانية لشؤون سياسة القانون وبناء الدولة علي حسينلي مسألة تعيين المدعي العام الأذربيجاني للمنصب على بساط بحث المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد في أول مايو اليوم.

ولقي ترشيح كامران علييف إلى منصب المدعي العام دعما عن طريق التصويت.