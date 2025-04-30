نائب وزير خارجية أوكرانيا: نثمن عاليا مساعدات أذربيجان

كييف، 1 مايو، أذرتاج

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني أوليكساندر ميشينكو في تصريح لمراسل أذرتاج إن أذربيجان وأوكرانيا بينهما بيئة الحوار المثمر وقد ناقشنا في عدد من الاجتماعات المنعقدة على هامش زيارتي أذربيجان مؤخرا مسائل تطوير التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة.

واكد نائب وزير الخارجية الأوكراني أن أوكرانيا تثمن عاليا مساعدات أذربيجان مضيفا "أن أذربيجان تشارك عن كثب في إعادة بناء وتأهيل منشآت الطاقة الأوكرانية وإعادة تأهيل الأطفال الأوكرانيين ونعلم أن كل هذه يجري تنفيذها على أساس توجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف."

وقال إن كييف الرسمية تشيد بتقييم الرئيس إلهام علييف الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الأوكرانية موضحا أن "أوكرانيا دعمت أذربيجان في ضيقها واليوم لا تدخر أذربيجان من جهد في دعم أوكرانيا في فترة الحرب وهما يتصرفان كبلدين شريكين استراتيجيين حقيقيين ونشكر لأذربيجان معتقدين تطور التعاون المستقبلي وتكون لنا مشاريع مشتركة وبعد استعادة أوكرانيا وحدة وسلامة أراضيها سوف ننفذ مشاريع مشتركة مع أذربيجان في إعادة بناء وإعمار وتأهيل أراضينا."