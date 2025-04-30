تطهير مساحة 6365.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا في الشهر الماضي 302 لغم مضاد للمشاة و79 لغما مضادا للدبابات و3047 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدره وكلبجر وأغدام وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقوبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 6365.7 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.