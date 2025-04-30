بي بي تعلن حجم الغاز المنقول يوميا من محطة سنغاتشال

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

استمر إرسال النفط والغاز من حقلي "آذري – جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز" إلى محطة سنغاتشال عبر خطوط الأنابيب البحرية في الربع الأول من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير شركة بي بي حول نتائج الربع الأول من العام الجاري أن القدرة اليومية لأنظمة المعالجة الفنية للمحطة تبلغ حاليا 1.2 مليون برميل من النفط والمكثفات ونحو 81 مليون متر مكعب قياسي من غاز "شاه دنيز". وتبلغ القدرة الإجمالية لمعالجة وتصدير الغاز بما في ذلك الغاز المصاحب لحقل "آذري – جيراق - جونشلي" حوالي 100 مليون متر مكعب قياسي يوميا.

وذكر التقرير أن المحطة صدرت خلال الربع حوالي 52.3 مليون برميل من النفط والمكثفات وتم نقلها بالكامل عبر خط "باكو – تبليسي – جيهان". ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 4.91 في المئة أو 2.7 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم خلال الربع إرسال ما معدله حوالي 73.3 مليون متر مكعب قياسي أو حوالي مليارين و 589 مليون قدم مكعب قياسي من غاز "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال وذلك يعني انخفاضا بنسبة 2.3 في المائة.