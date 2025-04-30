بي بي تعلن نقل 600 مليون طن من النفط عبر خط أنبوب باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 1 مايو، أذرتاج

قالت شركة بي بي في تقريرها لنتائج عملياتها للربع الأول من عام 2025م إن نفقات تشغيل خط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان كانت 32 مليون دولار والنفقات الأساسية 13 مليون دولار وذلك أقل بنسبة 3.03 في المائة او بمقدار مليون دولار وأكثر بنسبة 85.7 في المائة او بمقدار 6 ملايين دولار قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في بيان بي بي أن 598 مليون طن أو ما يزيد عن 4.5 مليارات برميل من النفط الخام عبر خط أنبوب باكو – تبيليسي – جيهان إلى نهاية الربع الأول من 2025م منذ تشغيله شهر يونيو عام 2006م وأرسلت إلى الأسواق العالمية بشحنه على 5932 ناقلة في ميناء جيهان مشيرة إلى أن هذا المؤشر أكثر بنسبة 5.3 في المائة أو بمقدار 30 مليون طن مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

وأشارت إلى شحن حوالي 7 ملايين طن او 54 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات المصدرة من خلال باكو – تبيليسي – جيهان خلال الربع الأول من العام الجاري على 70 ناقلة بميناء جيهان وأرسلت إلى الأسواق العالمية.

وقالت إن الخط المذكور ينقل في الوقت الحاضر نفط مجموعة حقول اذري – تشيراق – جونيشلي ومكثفات حقل شاه دنيز في الغالب.

كما ينقل الخط المذكور أحجام النفط والمكثفات المستخرجة من سائر مناطق بحر الخزر من كازاخستان وتركمانستان وسائر الأحجام المستخرجة من طرف سوكار في أذربيجان.