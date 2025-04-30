بي بي تخطط إطلاق استخراج الغاز من حقل تشيراق الغربي نهاية العام الجاري

باكو، 1 مايو، أذرتاج

قالت شركة بي بي في تقريرها للربع الأول من العام الجاري إنها تخطط اطلاق استخراج الغاز من حقل تشيراق الغربي البحري نهاية العام الجاري.

وجاء في تقرير بي بي أن نفقاتها لتشغيل مجموعة حقول اذري – تشيراق – جونشلي البحرية خلال الفترة المذكورة بلغت 115 مليون دولار بجانب نفقاتها الأساسية البالغة 251 مليون دولار موضحة أن نفقاتها التشغيلية استقرت فيما انخفضت النفقات الأساسية بنسبة 27.7